Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تتخوف من أعمال شغب في ذكرى 7 تشرين الأول

Lebanon 24
04-10-2024 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1257001-638636430893364295.jpeg
Doc-P-1257001-638636430893364295.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت نقابات الشرطة الألمانية من وقوع أعمال شغب، في ذكرى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من  تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس النقابة يوخن كوبلكه، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "نتوقع سلوكا حميداً من المواطنين جميعهم في ألمانيا في ذكرى السابع من تشرين الأول"،
Advertisement
وأضاف أنه سيجري اتخاذ إجراءات قوية ومتسقة ضد المجرمين العنيفين ومثيري الشغب.

كما أكد أن هناك "حاجة هائلة للموظفين" لدى جميع سلطات الأمن في ألمانيا في ذلك اليوم.

وقال المتحدث باسم النقابة في برلين، بنيامين يندرو، في تصريحات لـ"دويتشلاند" إنه من المتوقع حدوث "وضع حراكي على مستوى المدينة" في العاصمة.

وتابع "ننظر إلى الأيام المقبلة بقلق بالغ. لقد رأينا بالفعل خلال الأيام الماضية أن استعداد الأوساط المؤيدة للفلسطينيين للعنف في شوارعنا يتم تفريغه مجدداً بشكل متزايد في صورة كراهية ومعاداة للسامية وعنف مفرط"، معربا عن اعتقاده أن التطورات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان وإيران سيكون لها تأثير في المظاهرات في العاصمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-10-04
07:44 | 2024-10-04
07:38 | 2024-10-04
07:20 | 2024-10-04
07:20 | 2024-10-04
07:09 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24