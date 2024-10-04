ألمانيا تتخوف من أعمال شغب في ذكرى 7 تشرين الأول

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حذرت نقابات الشرطة الألمانية من وقوع أعمال شغب، في ذكرى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الجاري.وقال رئيس النقابة يوخن كوبلكه، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "نتوقع سلوكا حميداً من المواطنين جميعهم في ألمانيا في ذكرى السابع من تشرين الأول"،وأضاف أنه سيجري اتخاذ إجراءات قوية ومتسقة ضد المجرمين العنيفين ومثيري الشغب.كما أكد أن هناك "حاجة هائلة للموظفين" لدى جميع سلطات الأمن في ألمانيا في ذلك اليوم.وقال المتحدث باسم النقابة في برلين، بنيامين يندرو، في تصريحات لـ"دويتشلاند" إنه من المتوقع حدوث "وضع حراكي على مستوى المدينة" في العاصمة.وتابع "ننظر إلى الأيام المقبلة بقلق بالغ. لقد رأينا بالفعل خلال الأيام الماضية أن استعداد الأوساط المؤيدة للفلسطينيين للعنف في شوارعنا يتم تفريغه مجدداً بشكل متزايد في صورة كراهية ومعاداة للسامية وعنف مفرط"، معربا عن اعتقاده أن التطورات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان وإيران سيكون لها تأثير في المظاهرات في العاصمة.