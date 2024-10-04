الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيًا في بيت أمر بالضفة الغربية اليوم

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اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 35 فلسطينيا من بلدة بيت أمر بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان: "حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل طالت 35 معتقلا حتى اللحظة".وأفاد متحدث النادي، أمجد النجار، للأناضول بأن "جيش الاحتلال أفرج لاحقا عن بعض المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق".من جهتهم قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة بأعداد كبيرة فجر الجمعة، وانتشر في أحيائها.في حين قال الناشط بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة محمد عياد عوض، إن الجيش الإسرائيلي "شن حملة مداهمات للمنازل في البلدة".وأضاف: قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، معظم أحياء البلدة وفتشت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها. (الأناضول)