أوكرانيا: روسيا تهاجم بنى تحتية حيوية

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت بنى تحتية حيوية في البلاد باستخدام 19 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية.وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت تسع طائرات مسيرة، ومن المرجح أن سبع طائرات أخرى تأثرت بالتشويش الإلكتروني. ولم تذكر تفاصيل عن مصير الطائرات الثلاث المتبقية.وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن مبنى سكنياً تضرر في العاصمة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات، وأضاف أن حريقاً اندلع جرى إخماده على الفور.وذكر أندريه رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد أن الهجوم ألحق أضراراً أيضاً بمبنى إداري تجاري هناك؛ مما تسبب في إصابات طفيفة لأحد الموظفين.وقال أوليكساندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون في الجنوب إن القوات الروسية ضربت أيضا بنية تحتية حيوية ومرافق للخدمات العامة و35 مسكناً خاصاً في اليوم الماضي، مضيفاً أن الهجمات المختلفة هناك أودت بحياة شخص، وأصابت أربعة آخرين.