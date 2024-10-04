Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا: روسيا تهاجم بنى تحتية حيوية

Lebanon 24
04-10-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1257019-638636451664473127.jpg
Doc-P-1257019-638636451664473127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت بنى تحتية حيوية في البلاد باستخدام 19 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية.

وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت تسع طائرات مسيرة، ومن المرجح أن سبع طائرات أخرى تأثرت بالتشويش الإلكتروني. ولم تذكر تفاصيل عن مصير الطائرات الثلاث المتبقية.
Advertisement

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن مبنى سكنياً تضرر في العاصمة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات، وأضاف أن حريقاً اندلع جرى إخماده على الفور.

وذكر أندريه رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد أن الهجوم ألحق أضراراً أيضاً بمبنى إداري تجاري هناك؛ مما تسبب في إصابات طفيفة لأحد الموظفين.

وقال أوليكساندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون في الجنوب إن القوات الروسية ضربت أيضا بنية تحتية حيوية ومرافق للخدمات العامة و35 مسكناً خاصاً في اليوم الماضي، مضيفاً أن الهجمات المختلفة هناك أودت بحياة شخص، وأصابت أربعة آخرين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-10-04
07:44 | 2024-10-04
07:38 | 2024-10-04
07:20 | 2024-10-04
07:20 | 2024-10-04
07:09 | 2024-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24