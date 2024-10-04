بيسكوف: بوتين مستعد للحوار مع بايدن رغم عدم وجود محادثات حتى الآن

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وأشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك حديث حول هذه القضية بين موسكو وواشنطن، وأن القرار بشأن زيارة الرئيس بوتين إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين لم يتخذ حتى الآن.ورداً على سؤال وكالة "تاس" بهذا الصدد، قال بيسكوف: "لم يكن هناك حديث حول هذه المسألة. والآن، في الوقت الحالي، لا توجد ظروف مسبقة، علماً أن الرئيس (الروسي) قال مرارا إنه لا يزال منفتحاً لجميع الاتصالات".وأضاف بيسكوف بخصوص قمة العشرين ومشاركة بوتين "بالنسبة لحضور هذه القمة (قمة العشرين في البرازيل)، لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".في وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الأميركي بايدن، التحدث مع بوتين على هامش قمة مجموعة الـ20 في البرازيل في تشرين الثاني. إلا أن بايدن شكك في حضور نظيره الروسي قمة مجموعة العشرين أو قمة آسيا والمحيط الهادي "آبيك".وقال بايدن ردا على سؤال وكالة "تاس"، حول ما إذا كان مستعدا لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي خلال إحدى القمتين في شهر تشرين الثاني، من أجل بحث أوكرانيا والأمن الدولي، وما إذا كانت تلك اللقاءات تعد فرصة جيدة لمثل تلك النقاشات: "أشك أن يحضر بوتين".يذكر أن انعقاد قمة "العشرين" مقرر في البرازيل يومي 18-19 تشرين الثاني المقبل، بينما ستعقد قمة "آبيك" في بيرو من 9-16 تشرين الثاني.من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين يوم 2 تشرين الأول، أنه جاري العمل على رحلة بوتين إلى قمة "العشرين" في ريو دي جانيرو. في الوقت نفسه، لم ترد الحكومة البرازيلية على تصريحات بعض أعضاء مجموعة "العشرين"، على سبيل المثال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بطرح مسألة دعوة الرئيس الروسي للنقاش. (العربية)