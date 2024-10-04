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عربي-دولي

تعذيب شاب حتّى الموت... تقدّم للزواج من فتاة فقتله أفراد أسرتها!

Lebanon 24
04-10-2024 | 08:16
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شهدت مصر واقعة مأسوية حيث تعرض شاب للتعذيب حتى الموت على يدّ 4 أشخاص من أسرة فتاة في شبين القناطر في محافظة القليوبية.

وكان الشاب على علاقة حب بالفتاة، فتقدم لخطبتها، إلا أن أهلها رفضوه، وبعد فترة تقدم لأهلها لخطبتها مرة أخرى إلا أنه رفض للمرة الثانية، ثم قام أهل الفتاة باستدراجه إلى منزلهم وتعرض للتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاموا بوضعه داخل "سجادة"، تمهيدا للتخلص من الجثمان في مكان بعيد. (روسيا اليوم)
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