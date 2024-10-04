كاد أن يفقد فيه حياته.. ترامب يعود إلى موقع محاولة اغتياله

من المقرر أن يعود الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الموقع الذي كاد أن يفقد فيه حياته في تموز، حيث سيعقد تجمعًا جماهيريًا يوم السبت.

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وروّجت حملته وحلفاؤه لتجمع بتلر بولاية بنسلفانيا حيث أصيب برصاصة في أذنه من قبل قاتل محتمل، باعتباره إحدى أكبر الفرص لتعزيز ترشيحه في الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي، وسيمنحه الضوء في أحد تجمعاته التي كان من الصعب عليه الحصول عليها في السنوات الأخيرة.وتزداد أهمية هذا الحدث نظرًا لأهميته في الولاية الأكثر أهمية في هذا الخريف وهي الولاية التي يبذل كل من ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس قصارى جهدهما للفوز بها.وقال حليف لترامب عمل في ولاية بنسلفانيا: "إنها فرصة كبيرة. وسوف تحظى بتغطية أكبر من التجمعات المعتادة هذه الأيام".وسينضم إليه أيضًا زميله في الترشح، السناتور جيه دي فانس، جمهوري من ولاية أوهايو، في التجمع، الذي من المؤكد أنه سيتضمن ذكرى كوري كومبيراتوري، رئيس فرقة الإطفاء السابق الذي توفي في إطلاق النار، وتكريم شخصين آخرين أصيبا عندما أطلق توماس كروكس، المسلح البالغ من العمر 20 عامًا من إحدى ضواحي منطقة بيتسبرغ، النار من سطح قريب، وقد قُتل برصاص مسؤولي إنفاذ القانون بعد لحظات.وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم الحملة، إن الرئيس السابق "يتطلع إلى العودة إلى بتلر، بنسلفانيا لتكريم ضحايا ذلك اليوم المأساوي، إن استعداد سكان بنسلفانيا للانضمام إلى الرئيس ترامب في عودته إلى بتلر يمثل قوة ومرونة الشعب الأميركي".وتعد مقاطعة بتلر معقلًا للحزب الجمهوري في غرب بنسلفانيا، وهي مزيج من المجتمعات الريفية والضواحي الواقعة شمال بيتسبرغ مباشرةً. وفاز ترامب بالمقاطعة بنسبة 38 نقطة مئوية في عام 2016، لكن هامشه تقلص إلى 32 نقطة في عام 2020 – مما دفع بعض النشطاء اليمينيين المحليين إلى المطالبة بمراجعة الأصوات هناك. وفي عام 2022، تمكن الحاكم جوش شابيرو من الحد من هامش هزيمته هناك إلى 12 نقطة فقط في ما كان بمثابة انتصار ساحق للديمقراطيين في جميع أنحاء الولاية.وقال ماكورميك، الذي يعتزم حضور تجمع ترامب يوم السبت، إن هجوم يوليو ساعد في تعزيز "قوة" التذكرة الجمهورية وقال: "لقد كانت واحدة من تلك اللحظات المميزة التي تجلس فيها في وقت وموقع صنع التاريخ". (العربية)