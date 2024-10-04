ستولتنبرغ يأسف لعدم إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن الإجراءات التي يندم عليها بشأن الصراع في أوكرانيا.

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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنه يأسف لعدم إنشاء منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا موضحا أن ذلك لم يحصل لعدم تقديم كميات كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وذكر ستولتنبرغ "إذا كان هناك شيء واحد أشعر بالأسف عليه، فهو أنه كان ينبغي علينا أن نمنح أوكرانيا الكثير من الدعم العسكري قبل ذلك بكثير".ووفقا لستولتنبرغ، كان ينبغي على حلفاء كييف أن يعطوها المزيد من الأسلحة قبل بدء العملية الروسية الخاصة. وشدد على أنه بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، كان ينبغي على الحلفاء أن ينقلوا إليها بسرعة أسلحة أكثر تقدما.وأضاف: "منذ البداية، قمت بصياغة نهج الناتو: دعم أوكرانيا، دون أن نكون جزءا من الصراع". (روسيا اليوم)