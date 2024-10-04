26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ستولتنبرغ يأسف لعدم إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا
Lebanon 24
04-10-2024
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن الإجراءات التي يندم عليها بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنه يأسف لعدم إنشاء منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا موضحا أن ذلك لم يحصل لعدم تقديم كميات كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
Advertisement
وذكر ستولتنبرغ "إذا كان هناك شيء واحد أشعر بالأسف عليه، فهو أنه كان ينبغي علينا أن نمنح أوكرانيا الكثير من الدعم العسكري قبل ذلك بكثير".
ووفقا لستولتنبرغ، كان ينبغي على حلفاء كييف أن يعطوها المزيد من الأسلحة قبل بدء العملية الروسية الخاصة. وشدد على أنه بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، كان ينبغي على الحلفاء أن ينقلوا إليها بسرعة أسلحة أكثر تقدما.
وأضاف: "منذ البداية، قمت بصياغة نهج الناتو: دعم أوكرانيا، دون أن نكون جزءا من الصراع". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
Lebanon 24
الأنفاق ظهرت.. ماذا كشفت "كمائن حزب الله"؟
16:01 | 2024-10-03
03/10/2024 04:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف صفي الدين.. اليكم تفاصيل "أعنف ضربة إسرائيلية" على الضاحية
Lebanon 24
استهداف صفي الدين.. اليكم تفاصيل "أعنف ضربة إسرائيلية" على الضاحية
23:25 | 2024-10-03
03/10/2024 11:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن أنفاق جنوب لبنان.. بعضها مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن أنفاق جنوب لبنان.. بعضها مُفاجئ جداً!
10:59 | 2024-10-04
04/10/2024 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تهديد خطيرة.. مواطنون تلقوا اتّصالات من العدوّ هذا ما سيقوم به خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
رسائل تهديد خطيرة.. مواطنون تلقوا اتّصالات من العدوّ هذا ما سيقوم به خلال الساعات المقبلة
10:02 | 2024-10-04
04/10/2024 10:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بارز في "حزب الله" كان برفقة هاشم صفي الدين لحظة إستهداف الضاحية.. هذه هويّته
Lebanon 24
مسؤول بارز في "حزب الله" كان برفقة هاشم صفي الدين لحظة إستهداف الضاحية.. هذه هويّته
11:17 | 2024-10-04
04/10/2024 11:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:04 | 2024-10-04
"مغامرة خطيرة في لبنان".. هذا ما قيلَ في أميركا عن نتنياهو
15:00 | 2024-10-04
ما تداعيات هجوم إسرائيل على منشآت النفط الإيرانيّة؟
14:39 | 2024-10-04
بشأن الرد على إيران.. هذا ما قاله بايدن
14:17 | 2024-10-04
خلال 25 دقيقة فقط.. 70 صاروخاً عبر من لبنان نحو إسرائيل!
14:00 | 2024-10-04
مجلة أميركيّة: نتنياهو يخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر في لبنان
13:49 | 2024-10-04
ضربت إسرائيل وأوقعت عشرات من جنودها بين قتيل وجريح.. ماذا نعرف عن "المسيّرة العراقية"؟
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
04/10/2024 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
04/10/2024 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
04/10/2024 22:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24