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عربي-دولي

انفجارات عنيفة في صنعاء.. غارات جوية أميركية بريطانية تستهدف الحوثيين

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:35
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هزت انفجارات عنيفة، مساء الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء غارات جوية لمقاتلات أميركية بريطانية، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت محافظتي الحديدة الساحلية وذمار جنوب صنعاء.
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وأفاد سكان محليون بسماع دوي أربعة انفجارات عنيفة ومتتالية سمعت في أرجاء صنعاء جراء غارات جوية.

وأكدت وسائل إعلام حوثية وقوع قصف أميركي بريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الصيانة (معسكر) بمديرية الثورة، شمال صنعاء.

وأفادت بأن 7 غارات استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الكثيب (معسكر للقوات البحرية الحوثية) في المحافظة الساحلية غربي اليمن، والتي سبق أن استهدفتها غارات إسرائيلية في تموز الماضي وفي أيلول الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فإن غارة أخرى استهدفت مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

ولم تذكر وسائل الإعلام الحوثية مزيداً من التفاصيل حول هذه الغارات.

ومساء أمس الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن.

والخميس أيضاً، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا 39 غارة على مواقع للجماعة هذا الأسبوع. (العربية) 
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