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عربي-دولي

في الأردن.. شاب يقتل أستاذاً داخل جامعة فور خروجه من صلاة الفجر

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:47
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أقدم شاب عشريني وهو طالب في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، على طعن أحد أعضاء الهيئة التدريسية بواسطة أداة حادة فور خروجه من صلاة الفجر، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.
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وأشار المصدر إلى أن الشاب سلم نفسه للمركز الأمني، وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة، حيث بوشر التحقيق في القضية.

وأوضح مصدر أمني أن الطالب القاتل يدرس في كلية الهندسة وليس بنفس تخصص الدكتور المغدور، وهو نجل أحد أعضاء الهيئة التدريسية ويسكن داخل السكن الجامعي مع أبيه.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد علاقة بموضوع الدراسة في جريمة القتل، وأن ما حدث مرتبط بعلاقة المعرفة بين الطالب.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن القاتل يعاني من أمراض نفسية ويراجع عيادات نفسية، وفق ما أكد مصدر أمني أردني.

وأوضح المصدر أنه تم جلب عدد من الوصفات الطبية النفسية من أطباء نفسيين يراجعهم القاتل، وستحال القضية للقضاء بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

ونعت أسرة جامعة مؤتة بجناحيها العسكري والمدني، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، وفاة الدكتور أحمد الزعبي من قسم اللغة العربية في كلية الآداب.

وعمّ الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، تأثراً بوفاة الدكتور، حيث تذكر الجميع مواقف الدكتور الطيبة مع الطلبة ومع أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية.

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