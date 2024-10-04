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عربي-دولي
"حماس" تعلن استشهاد أحد قيادييها في ضربة على طولكرم
Lebanon 24
04-10-2024
|
16:48
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أكدت "كتائب القسام"، في بيان مساء اليوم الجمعة، استشهاد القيادي في الحركة زاهي ياسر عوفي في غارة إسرائيلية على مدينة طولكرم في الضفة الغربية إلى جانب سبعة عناصر آخرين.
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وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عوفي في هجوم على طولكرم أمس الخميس.
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