"حماس" تعلن استشهاد أحد قيادييها في ضربة على طولكرم

أكدت "كتائب القسام"، في بيان مساء اليوم الجمعة، استشهاد القيادي في الحركة زاهي ياسر عوفي في غارة إسرائيلية على مدينة طولكرم في الضفة الغربية إلى جانب سبعة عناصر آخرين.



Advertisement وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عوفي في هجوم على طولكرم أمس الخميس. وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عوفي في هجوم على طولكرم أمس الخميس.