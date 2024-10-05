Advertisement

عربي-دولي

منع طالبات منقبّات من دخول مدرسة في المغرب

Lebanon 24
05-10-2024 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1257341-638637071091606280.jpg
Doc-P-1257341-638637071091606280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجدّد النقاش في المغرب حول مسألة منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة، بعدما رفض مدير إحدى المدارس التربوية بإقليم قلعة السراغنة شمال مدينة مراكش، دخول 4 طالبات منقبّات، في قرار أثار خلافا بين من أيّده لضرورات أمنية، من اعتبره حربا على الدين وتضييقا على حريات اللباس.
Advertisement

وتفجرّ السجّال، منذ يوم الخميس، بعدما اشتكت الطالبات من تعرضهنّ لتضييقات وحرمانهن من متابعة دراستهن بسبب لباسهن، واتهمنَ مدير المدرسة بمنعهن من دخول المدرسة بسبب ارتدائهن النقاب.
وتباينت آراء وتعليقات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذلك، بين من اعتبر أنه اعتداء على حق وحرية المرأة في اختيار ملابسها، وتمييز ضدّ الفتيات المتدينات، ومن رأى أنّها خطوة صائبة تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين الطلاب والمدرسين، وتراعي جانب معرفة هوية الطالبات.

وفي هذا السياق، رأت المدونة نبيلة بلاعب، أنّ التصرف "عنصري وإقصائي"، داعية النيابة العامة للتدخل من أجل السماح للطالبات بمواصلة دراستهن وارتداء لباسهن الشرعي.

وبدوره، ذهب المدون صلاح الدين بركات إلى نفس الاتجاه، وقال في تدوينته: "يعتبر قرار منع الفتيات اللواتي يدرسن في الباكالوريا من ارتداء النقاب، أمرا عبثيا وانتهاكا لحقوق الأفراد في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية، لأن النقاب خيار شخصي يعكس قناعات دينية وثقافية"، معتبرا أن "فرض قيود على ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعور بالتمييز وعدم القبول مما يؤثر سلبا على البيئة التعليمية".

نفس الرأي تبنّاه المدون زكريا اوتيرزا، الذي رأى أن القرار " غير مبرّر ويعكس نقصا في احترام حقوق الطالبات"، داعيا إلى ضرورة السماح لكل فرد بالتعبير عن هويته بحرية، والسعي إلى دعم الطلاب وخلق بيئة شاملة، بدلا من دفعهم للتفكير في ترك الدراسة.
في المقابل، أيّدت مدوّنة أطلقت على نفسها اسم "مغربية حرة"، قرار المدير، وقالت إنّها "مع تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التربوية حفاظا على سلامة المدرسة"، موضحة أن النقاب "ليس من ثقافة المغرب خاصة أنه يخفي هوية مرتديه، وأصبح في السنوات الماضي وسيلة من وسائل التخفّي للتغطية على بعض الممارسات، إضافة إلى أنّه يعيق عملية التواصل بين المربّي والطالبة".

وفي السياق، كتب مدون: "يجب أن تبقى المدرسة بعيدة عن هذه الرموز المتأخرة وتعمل على التفاني في تفتح عقول أطفالنا مع مراعاة قيم المغاربة ودينهم بمذهبه المالكي المعتدل". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:56 | 2024-10-05
03:30 | 2024-10-05
03:30 | 2024-10-05
02:59 | 2024-10-05
02:51 | 2024-10-05
02:23 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24