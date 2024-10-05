تهديد روسي: سنرد في حال استأنفت أميركا تجاربها النووية





وقال ريابكوف لقناة "روسيا اليوم": "إذا بدأت العمليات، فهذا يعني أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف التجارب النووية.. وروسيا سترد على الفور بطريقة مماثلة".

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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، في إطار تعليقه على سحب التصديق الروسي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تشرين الثاني 2023: "نفد صبر موسكو. لقد انتظرنا منذ 23 عاماً.. الجواب يعتمد بشكل كامل على النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها".



وأوضح ريابكوف أن سحب التصديق لا يعادل الانسحاب من المعاهدة. "نحن نواصل العمل وفقاً لروحها ونصها".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت الأسبوع الماضي إن روسيا استبعدت احتمال إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة بسبب موقف واشنطن بشأن توسع حلف شمال الأطلسي. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن موسكو تعتزم الرد على الفور وبشكل مماثل في حال استأنفت الولايات المتحدة تجاربها النووية.وقال ريابكوف لقناة "روسيا اليوم": "إذا بدأت العمليات، فهذا يعني أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف التجارب النووية.. وروسيا سترد على الفور بطريقة مماثلة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، في إطار تعليقه على سحب التصديق الروسي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تشرين الثاني 2023: "نفد صبر موسكو. لقد انتظرنا منذ 23 عاماً.. الجواب يعتمد بشكل كامل على النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها".وأوضح ريابكوف أن سحب التصديق لا يعادل الانسحاب من المعاهدة. "نحن نواصل العمل وفقاً لروحها ونصها".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت الأسبوع الماضي إن روسيا استبعدت احتمال إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة بسبب موقف واشنطن بشأن توسع حلف شمال الأطلسي.

وأضافت زاخاروفا: "لا نرى أي جدوى من الحوار مع واشنطن بدون احترام مصالح روسيا الأساسية. أولاً، مشكلة توسع حلف شمال الأطلسي في مناطق ما بعد الاتحاد السوفيتي تشكل تهديدات للأمن العام".



كما كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد الأسبوع الماضي بأن روسيا لن تناقش توقيع معاهدة جديدة مع الولايات المتحدة بعد انتهاء سريان اتفاق يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى كل جانب في عام 2026 لأن هناك حاجة إلى توسيعه ليشمل دولاً أخرى.



يأتي هذا بينما صرح الأمين العام الجديد للناتو، مارك روته، أن الحلف لا يرى "أي تهديد مباشر لاستخدام الأسلحة النووية" من جانب روسيا. وقال روته، رداً على سؤال بشأن التغييرات في العقيدة النووية الروسية في المؤتمر الصحفي الأول بمقر الحلف في بروكسل: "يمكنني القول بكل ثقة إن حلف الناتو لا يرى أي تهديد مباشر باستخدام الأسلحة النووية". إلا أنه اتهم موسكو باعتماد "خطاباً نووياً غير مسؤولاً".