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عربي-دولي

شابٌ قتل حبيبته وقطّع جسدها... وهكذا أنهى حياته

Lebanon 24
05-10-2024 | 06:07
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أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عاماً على الانتحار بعدما ألقى بنفسه من فوق سور قلعة "أدرني كابي" في منطقة الفاتح في وسط إسطنبول، بعدما قتل شابتين إحداهما قطع جسدها بسكين كان على علاقة غرامية معها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب يدعى سميح جيليك، وقد قتل شابتين في غضون نصف ساعة، قبل أن يلقي بنفسه من فوق سور القلعة. (العربية)
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