"التعامل مع إسرائيل أصبح صعبا".. تقرير أميركي يكشف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن مسؤولين عسكريين يناقشون في البنتاغون ما إذا كان إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يساعد في منع اندلاع حرب أوسع نطاقا، أم أنه يشجع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الامريكي، أثار هذه القضية في اجتماعات في البنتاغون والبيت الأبيض. وتساءل الجنرال براون، وهو طيار سابق لطائرات إف-16 قاد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، عن تأثير الوجود الأميركي الموسع في المنطقة على "الاستعداد" القتالي الشامل، وقدرة الجيش الأميركي على الاستجابة السريعة للصراعات، بما في ذلك مع الصين وروسيا.



وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن الجنرال براون ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين آخرين حاولوا الموازنة بين احتواء الصراع وتشجيع إسرائيل. وقال مسؤول آخر إنه من الأسهل على إسرائيل أن تشن هجوما عندما تعلم أن "الأخ الأكبر" قريب.



وأضاف المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم أن التعامل مع الإسرائيليين أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للبنتاغون، حيث أوضحت إسرائيل أنها لن تحذر الولايات المتحدة قبل أن تتخذ إجراءات ضد ما تعتبره تهديدات وجودية.



ولفت مسؤولون في إدارة بايدن يوم الأحد إلى أنهم تحدثوا إلى الإسرائيليين ويعتقدون أنهم وافقوا على توغل بري محدود في لبنان. لكن مسؤولين آخرين قالوا إن الغارات الإسرائيلية هذا الأسبوع تبدو أشبه بعملية واسعة النطاق حتى الآن.



وأعرب عدد من مسؤولي البنتاغون عن قلقهم من أن إسرائيل تشن حملة عدوانية متزايدة ضد حزب الله، أقوى وكلاء إيران، وهي تعلم أن أسطولا من السفن الحربية الأميركية وعشرات الطائرات الهجومية على أهبة الاستعداد للمساعدة في صد أي رد إيراني. (روسيا اليوم)