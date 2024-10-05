Advertisement

عربي-دولي

"التعامل مع إسرائيل أصبح صعبا".. تقرير أميركي يكشف

Lebanon 24
05-10-2024 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1257527-638637352286679032.jpg
Doc-P-1257527-638637352286679032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن مسؤولين عسكريين يناقشون في البنتاغون ما إذا كان إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يساعد في منع اندلاع حرب أوسع نطاقا، أم أنه يشجع إسرائيل. 
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الامريكي، أثار هذه القضية في اجتماعات في البنتاغون والبيت الأبيض. وتساءل الجنرال براون، وهو طيار سابق لطائرات إف-16 قاد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، عن تأثير الوجود الأميركي الموسع في المنطقة على "الاستعداد" القتالي الشامل، وقدرة الجيش الأميركي على الاستجابة السريعة للصراعات، بما في ذلك مع الصين وروسيا.

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن الجنرال براون ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين آخرين حاولوا الموازنة بين احتواء الصراع وتشجيع إسرائيل. وقال مسؤول آخر إنه من الأسهل على إسرائيل أن تشن هجوما عندما تعلم أن "الأخ الأكبر" قريب.

وأضاف المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم أن التعامل مع الإسرائيليين أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للبنتاغون، حيث أوضحت إسرائيل أنها لن تحذر الولايات المتحدة قبل أن تتخذ إجراءات ضد ما تعتبره تهديدات وجودية.

ولفت مسؤولون في إدارة بايدن يوم الأحد إلى أنهم تحدثوا إلى الإسرائيليين ويعتقدون أنهم وافقوا على توغل بري محدود في لبنان. لكن مسؤولين آخرين قالوا إن الغارات الإسرائيلية هذا الأسبوع تبدو أشبه بعملية واسعة النطاق حتى الآن.

وأعرب عدد من مسؤولي البنتاغون عن قلقهم من أن إسرائيل تشن حملة عدوانية متزايدة ضد حزب الله، أقوى وكلاء إيران، وهي تعلم أن أسطولا من السفن الحربية الأميركية وعشرات الطائرات الهجومية على أهبة الاستعداد للمساعدة في صد أي رد إيراني. (روسيا اليوم) 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:01 | 2024-10-05
13:01 | 2024-10-05
12:50 | 2024-10-05
12:46 | 2024-10-05
12:17 | 2024-10-05
12:10 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24