الجعفري: سوريا ترغب بالإنضمام إلى مجموعة "بريكس"

قال سفير سوريا في موسكو بشار الجعفري في حديث لمراسل وكالة تاس، إن بلاده ترغب فعلا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس" وقد قدمت بالفعل طلبا لنيل العضوية.





وأضاف السفير السوري، في حديثه على هامش منتدى "شمال القوقاز: فرص جيواستراتيجية جديدة": "نحن فعلا مهتمون جدا بالانضمام إلى بريكس، لقد أرسلنا طلبات مكتوبة للانضمام إلى المنظمة". (روسيا اليوم)

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