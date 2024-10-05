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عربي-دولي
مكتب زيلينسكي ينفي مزاعم تقسيم أوكرانيا: "هذا هراء"
Lebanon 24
05-10-2024
|
11:38
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نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا مفاده أن الدول الغربية تناقش صيغة عضوية "الناتو مقابل الأراضي"، في اشارة إلى تقسيم أوكرانيا على نموذج جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
ووصف مكتب فلاديمير زيلينسكي ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" بأنه " هراء"، وقال المكتب "هذا هراء لا يوجد مثل هذا الحديث على الإطلاق".
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وفي سياق متصل ذكر مصدر في كييف للصحفيين الأوكرانيين، نقلا عن موقع "Strana" أنه " لم يقدم أحد في الغرب رسميا وبشكل واضح لأوكرانيا ضمانات أمنية من شأنها أن تمنع بالتأكيد توسع الحرب أو تكرارها".
وتناولت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الدول الغربية تناقش منذ 18 شهرا تقسيم أوكرانيا وفقا لنموذج ألمانيا الغربية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية .
كما ألمح الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لكييف بضرورة إعادة النظر والإقرار بالأراضي المفقودة. (روسيا اليوم)
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