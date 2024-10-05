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عربي-دولي

قادمة من الشرق.. مسيّرات أُطلقت نحو إسرائيل

Lebanon 24
05-10-2024 | 23:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض ثلاث مسيرات قادمة من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الساعة الماضية، تم اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بواسطة زورق صاروخي تابع للبحرية الإسرائيلية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
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وأضاف البيان: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مسيرة انطلقت من الشرق قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة".

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما للفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على حركة "حماس" بقطاع غزة، وفق قولها.

كما تستهدف فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" أهدافا إسرائيلية أيضا.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي. (سكاي نيوز)
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