بسبب إعصار.. ترامب يهاجم بايدن وهاريس!

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات عن الديمقراطيين، على خلفية ضرب إعصار "هيلين" للساحل الأميركي

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، يوم السبت: "إنهم يعرضون 750 دولارا على الناس الذين دمرت بيوتهم، وفي الوقت ذاته نرسل عشرات المليارات من الدولارات إلى الدول الأجنبية التي لم يسمع عنها معظم الناس أبدا".

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وضرب إعصار "هيلين" الساحل الشرقي الأميركي منذ أواخر أيلول، وقد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 227 شخصا، وانقطاع الكهرباء عن حوالي مليون شخص، معظمهم في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية. (روسيا اليوم)