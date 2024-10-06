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عربي-دولي

قبل تعديل الدستور.. كيم جونغ أون يشرف على تدريبات للمدفعية بالذخيرة الحية

Lebanon 24
06-10-2024 | 00:37
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أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تدريبات للمدفعية بالذخيرة الحية، وأكد على أهمية التدريب المستمر على تكتيكات حرب العصابات للقضاء على الأعداء.

وقالت وكالة يونهاب اليوم الأحد، نقلا عن وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي حضر تدريب رمي بالذخيرة الحية نفذه طلاب أكاديمية المدفعية. ولم تحدد المصادر الكورية الشمالية موعد التدريبات.
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وجاء نشر هذا الخبر، قبل يوم واحد من عقد كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا مهما يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تقوم بمراجعة دستورها من خلال إزالة البنود المتعلقة بالتوحيد وتوضيح الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إنه من المرجح أن تلغي كوريا الشمالية الاتفاقيات السابقة بين الكوريتين، بما في ذلك الاتفاقية الأساسية لعام 1991، التي حددت العلاقة بين الكوريتين على أنها "علاقة خاصة" تشكلت مبدئيا في عملية السعي لإعادة التوحيد، وليس كعلاقات بين دولتين. (روسيا اليوم)
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