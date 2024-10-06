دماء النازحين في مدارس غزة: الاحتلال يرتكب مجازر جديدة والمستشفيات تستقبل عشرات الشهداء

شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، منها مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط القطاع، والتي كانت تؤوي نازحين، مما أدى إلى وقوع مجزرة.
كما استشهد 12 شخصًا وأصيب عشرات آخرون في غارة استهدفت مسجدًا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالإضافة إلى استهداف مدرسة الشافعي التي كانت تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.
وقد وصل نحو 30 شهيدا و150 جريحا إلى مستشفيات غزة منذ عصر السبت.
وارتفع عدد الشهداء إلى 10 جراء قصف الاحتلال منزلا في بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما سقط شهيدان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الفالوجا شمالي قطاع غزة. (عربي21)