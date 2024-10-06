دماء النازحين في مدارس غزة: الاحتلال يرتكب مجازر جديدة والمستشفيات تستقبل عشرات الشهداء

شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، منها مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط القطاع، والتي كانت تؤوي نازحين، مما أدى إلى وقوع مجزرة.

كما استشهد 12 شخصًا وأصيب عشرات آخرون في غارة استهدفت مسجدًا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالإضافة إلى استهداف مدرسة الشافعي التي كانت تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

مجزرة جديدة ... 15 شهيدا على أقل وعشرات الجرحى جراء قصف اسرائيلي استهدف مسجدا يعج بالنازحين أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/RvEJZmUl6V — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) October 6, 2024 Advertisement