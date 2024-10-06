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عربي-دولي

خلال هبوطها.. نيران اشتعلت بطائرة في أميركا

Lebanon 24
06-10-2024 | 02:19
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اشتعلت نيران في طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأميركية "فرونتير إيرلاينز"، خلال رحلتها رقم 1326 "سان دييغو - لاس فيغاس".

ونقلت الشبكة التلفزيونية "cbs news" عن ممثلي شركة الطيران والمطار، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة لهبوط صعب في مطار مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.
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ويشار إلى أن الحادث وقع في مطار هاري ريد الدولي. ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.

ولم تحدد الشبكة التلفزيونية نوع الطائرة وفقط ذكرت أن السلطات المعنية والمؤسسات ذات العلاقات تجري تحقيقاتها لتحديد أسباب وملابسات الحادث. (روسيا اليوم)

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