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مجزرة إسرائيلية داخل مسجد في دير البلح

Lebanon 24
06-10-2024 | 02:28
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عام مضى على الحرب الإسرائيلية الضارية التي تفجرت في غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، ولا تزال القوات الإسرائيلية تقصف القطاع الفلسطيني المدمر.

فقد طال القصف الإسرائيلي ليل السبت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى ، في دير البلح وسط غزة.
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وأعلن الدفاع المدني مقتل 21 شخصا في الغارة الإسرائيلية على المسجد. وأكد المتحدث باسمه محمود بصل سقوط 21 قتيلا وإصابة العشرات بجروح.

فيما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقاتلين من حركة حماس.

المسيرات تنتشر
كذلك استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

فيما تواصل القصف الجوي والمدفعي الاسرائيلي العنيف اليوم الأحد على شمال غزة.

كما انتشرت الطائرات المسيرة "كواد كابتر" وسط مخيم جباليا شمال القطاع.
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