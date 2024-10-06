انفجارات تهزّ ريف حمص.. هذه المعلومات الأولية

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طالت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، 3 سيارات محملة بمواد طبية وإغاثية داخل المدينة الصناعية في محافظة حمص الحدودية مع لبنان، ما أسفر عن أضرار مادية.وأكد مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل وقوع "عدوان جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية محملة بمواد طبية وإغاثية"، لافتاً إلى أن الأضرار مادية فقط، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارات طالت معملاً للسيارات بمنطقة حسياء الصناعية جنوب حمص. وتابع أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات جوية بـ3 صواريخ استهدفت معملاً للسيارات الإيرانية داخل منطقة حسياء الصناعية في ريف حمص الجنوبي وسط تصاعد الدخان من المكان المستهدف، مما أدى لأضرار مادية.كما ذكر أن المعمل المستهدف فارغ تماماً، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن سقوط خسائر بشرية.يأتي هذا بينما أحصى المرصد منذ مطلع العام 2024، 101 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 82 منها جوية و19 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 186 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.