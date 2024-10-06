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عربي-دولي
في زيارة عمل.. رئيس الإمارات يصل الأردن
Lebanon 24
06-10-2024
|
09:55
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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة عمل.
وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فقد كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ لدى وصوله مطار السرب الملكي "ماركا" ــ الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن وعدد من كبار المسؤولين.
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وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الجانبان لتعزيز العلاقات الأخوية وبناء شراكات إستراتيجية تلبي تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر نماء وازدهارا بجانب الحرص المشترك على مواصلة التشاور الأخوي في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.
ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلا من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمستشار حمد المطروشي القائم بأعمال سفارة الدولة في عمان وعدد من كبار المسؤولين.
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