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عشية ذكرى هجوم 7 تشرين الاول.. قرار اسرئيلي بشأن نشر المزيد من القوات حول قطاع غزة

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:03
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، نشر المزيد من القوات حول قطاع غزة عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول، والذي أطلق شرارة الحرب.

وجاء في بيان عسكري: "تم تعزيز فرقة غزة بعدة فصائل، مع وجود قوات متمركزة للدفاع عن كل من البلدات والمنطقة الحدودية".
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وأضاف: "الجنود مجهزون بالكامل للدفاع عن المنطقة بالتنسيق مع قوات الأمن المحلية".


وبحسب الجيش، فإن هناك 3 فرق داخل غزة تعمل على "تفكيك البنية التحتية للإرهاب وإضعاف قدرات حماس".

كما نقل البيان عن قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان تأكيده "أن القيادة الجنوبية تظل في حالة تأهب واستعداد عالية للأيام المقبلة".


واندلعت الحرب في غزة في 7 تشرين الاول 2023، مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف عنيفة وعمليات برية، مما تسبب بسقوط 41870 قتيلا معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصلية أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحماس. (سكاي نيوز)
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