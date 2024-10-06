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عربي-دولي

في مراسم خاصة.. خامنئي يقلد مهندس "الوعد الصادق" وساماً عسكرياً رفيعاً

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:19
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منح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الذي أشرف على الضربة الصاروخية ضد إسرائيل، وساما عسكريا رفيعا، وفق ما أفاد موقعه الإلكتروني الأحد.
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وذكر الموقع أن خامنئي، القائد العام للقوات المسلّحة الإيرانية، قلّد "في مراسم خاصة قائدَ القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زاده وسام الفتح".

وأضاف أن "منح هذا الوسام جاء تقديرا لعمليّتي الوعد الصادق المُشرقتين".

ويقود حاجي زاده (62 عاما) القوة الجوفضائية منذ تأسيسها عام 2009.

وأطلقت إيران تسمية "الوعد الصادق" على هجومين صاروخيين شنّتهما على إسرائيل هذه السنة.

ونفذت إيران الهجوم الأول في نيسان بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق بغارة نسبتها طهران لإسرائيل.

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