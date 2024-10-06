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مسؤول إيراني يؤكد: قاآني بصحة جيدة

Lebanon 24
06-10-2024 | 14:00
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بعدما نفى مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إصابة أو مقتل قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، أكد مسؤول إيراني أن الأخير بخير.
فقد قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس غلرو، اليوم الأحد، إن اللواء قاآني في صحة جيدة، مضيفاً "الشائعات كثيرة في هذه الأيام ولا ينبغي الاهتمام بها".
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وكان مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو مقتل قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.

وزعم المصدر أن قاآني في طهران وقد ظهر بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مكتب ممثل الحزب بالعاصمة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

كما نفى أن يكون قائد فيلق القدس سافر إلى بيروت.

بدورها، أفادت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني أن قاآني بخير، مؤكدة أنه في طهران.
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