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هاليفي: القوات الإسرائيلية هزمت الجناح العسكري لحركة حماس

Lebanon 24
06-10-2024 | 15:30
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية هزمت الجناح العسكري لحماس، وذلك في كلمة للجنود في الذكرى الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول الذي شنته الحركة على إسرائيل.
وقال هرتسي هاليفي: "مضى عام، وقد هزمنا الجناح العسكري لحماس. وجهنا ضربة شديدة إلى حزب الله الذي خسر كامل قيادته العليا. لن نتوقف".
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كما أكد أن إسرائيل تخوض حرباً طويلة الأمد وتعهد بتدمير كل من يهاجمها، قائلاً: "إنها حرب طويلة، لا تقاس بالقدرات فحسب، بل كذلك بقوة الإرادة والمثابرة على مر الزمن".
وبوقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من القوات حول قطاع غزة، عشية الذكرى الأولى لهجوم 7 تشرين الأول.
حيث قال في بيان عسكري إنه "تم تعزيز فرقة غزة بعدة فصائل، مع وجود قوات متمركزة للدفاع عن كل من البلدات والمنطقة الحدودية"، مضيفاً أن "الجنود مجهزون بالكامل للدفاع عن المنطقة بالتنسيق مع قوات الأمن المحلية".
كما أردف أن هناك 3 فرق داخل غزة تعمل على "تفكيك البنية التحتية للإرهاب وإضعاف قدرات حماس"، حسب البيان.
كذلك نقل البيان عن قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان تأكيده "أن القيادة الجنوبية تظل في حالة تأهب واستعداد عالية للأيام المقبلة".
(العربية)
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