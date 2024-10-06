Advertisement

عربي-دولي

تونس.. إعلان نسبة المشاركة واستطلاع يكشف الفائز بالانتخابات

Lebanon 24
06-10-2024 | 16:20
A-
A+

Doc-P-1258194-638638530471337370.jpg
Doc-P-1258194-638638530471337370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة الانتخابات في تونس، الأحد، إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7 بالمئة بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.
وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55 في المئة.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء غد الاثنين.
Advertisement
ونقل التلفزيون الرسمي التونسي أن استطلاعا للرأي أظهر فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المئة.
وكشف الاستطلاع المعتمد على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، والذي أجرته مؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي"، وقدمته قبل قليل على التلفزيون الرسمي التونسي، أن سعيد تفوق العياشي زمال الذي حصل على 6.9 في المئة من الأصوات، ثم زهير مغزاوي أخيرا بنسبة 3.9 في المئة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2024-10-06
18:10 | 2024-10-06
16:33 | 2024-10-06
16:05 | 2024-10-06
16:04 | 2024-10-06
15:50 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24