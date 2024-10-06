تونس.. إعلان نسبة المشاركة واستطلاع يكشف الفائز بالانتخابات

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قالت هيئة الانتخابات في تونس، الأحد، إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7 بالمئة بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55 في المئة.ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء غد الاثنين.ونقل التلفزيون الرسمي التونسي أن استطلاعا للرأي أظهر فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المئة.وكشف الاستطلاع المعتمد على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، والذي أجرته مؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي"، وقدمته قبل قليل على التلفزيون الرسمي التونسي، أن سعيد تفوق العياشي زمال الذي حصل على 6.9 في المئة من الأصوات، ثم زهير مغزاوي أخيرا بنسبة 3.9 في المئة. (الحرة)