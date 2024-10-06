غارات روسية وإسرائيلية في سوريا خلال يوم واحد

شهدت سوريا، الأحد، غارات جوية روسية وإسرائيلية في مواقع مختلفة، وتحمل أهدافاً متباينة.



فقد ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على موقعين لمسلحين في سوريا على أطراف منطقة التنف، التي تضم قاعدة عسكرية أميركية.

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ونقلت الوكالة عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك، قوله إن المسلحين غادروا مؤخرا منطقة التنف قرب الحدود مع الأردن.



وأضاف في إفادة صحفية: "ضربت القوات الجوية الروسية موقعين محددين لمسلحين غادروا منطقة التنف".



ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مواقع عسكرية وسط البلاد، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات. فقد ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على موقعين لمسلحين في سوريا على أطراف منطقة التنف، التي تضم قاعدة عسكرية أميركية.ونقلت الوكالة عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك، قوله إن المسلحين غادروا مؤخرا منطقة التنف قرب الحدود مع الأردن.وأضاف في إفادة صحفية: "ضربت القوات الجوية الروسية موقعين محددين لمسلحين غادروا منطقة التنف".ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مواقع عسكرية وسط البلاد، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وقالت الوزارة في بيان إنه "مساء الأحد شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان، مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية".



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد أفادت في وقت سابق عن التصدي لأهداف معادية في أجواء المنطقة الوسطى.



كما تحدّث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن غارات إسرائيلية على مستودع أسلحة جنوب حمص ومخزن صواريخ في ريف حماة الشرقي، مضيفاً أن "المواقع كلها تابعة للجيش السوري".