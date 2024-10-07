في معركة على حدود لبنان.. اسرائيل تعترف بمقتل جندي وإصابة اثنين

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قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، حسبما أعلن الجيش صباح الإثنين.وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي (25 سنة) سقط في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.وأضاف الجيش: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى".