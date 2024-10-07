Advertisement

عربي-دولي

في معركة على حدود لبنان.. اسرائيل تعترف بمقتل جندي وإصابة اثنين

Lebanon 24
07-10-2024 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1258266-638638818044990404.jpeg
Doc-P-1258266-638638818044990404.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية، حسبما أعلن الجيش صباح الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرائد احتياط إيتاي أزولاي (25 سنة) سقط في معركة على الحدود اللبنانية، بينما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.
Advertisement

وأضاف الجيش: "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:57 | 2024-10-07
06:45 | 2024-10-07
06:35 | 2024-10-07
06:32 | 2024-10-07
06:24 | 2024-10-07
06:17 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24