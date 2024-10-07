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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون ذكرى 7 تشرين الاول عطلة رسمية في اليمن

Lebanon 24
07-10-2024 | 00:21
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أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات في اليمن أن يوم الاثنين الذي يصادف ذكرى أحداث 7 تشرين الاول، سيكون عطلة رسمية في البلاد.


وأوضحت اللجنة أن احتفالات ومسيرات كبيرة ستقام في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، وستستمر حتى 14 تشرين الاول الذي يصادف الذكرى الـ61 لثورة 14 تشرين الاول.
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كما أعلنت اللجنة عن "حملة تغريدات واسعة" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تطلق مساء اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام على انطلاق "طوفان الأقصى".

وألقى زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثيين عبد الملك الحوثي، كلمته الأسبوعية الأحد تطرق فيها إلى التطورات الإقليمية وإحياء ذكرى السابع من تشرين الاول.


ووصف الحوثي أحداث السابع من أكتوبر بأنها "حدث صادم لا يمكن أن يمحى من الذاكرة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه ألحق ضررا كبيرا بـ"الغطرسة الإسرائيلية"، وأن"عملية طوفان الأقصى فرملت وأوقفت المسار الذي كان يقوده من يسمون أنفسهم بالمطبعين في مسار الموالين لإسرائيل".

واعتبر الحوثي أن عملية "طوفان الأقصى" صنعت تحولا في مسار القضية الفلسطينية ودعا للخروج المليوني استجابة لدعوة "حماس"، مضيفا أن عملية "طوفان الأقصى" كشفت من يدعم القضية الفلسطينية بصدق ومن يدعي ذلك كذبا، حسب تعبيره.

واختتم الحوثي حديثه بالإشارة إلى أن قواتهم المسلحة أسقطت 11 طائرة مسيرة مسلحة أميركية من نوع "إم كيو 9"، و"استهدفت 193 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، ومرتبطة بالأمريكي والبريطاني".

وأضاف: "نحن في جبهة اليمن قصفنا على مدى عام بأكثر من 1000 صاروخ ومسيرة، وكذلك استخدمنا الزوارق في البحار".

وذكر الحوثي أن القصف الجوي الذي استهدف اليمن بلغ 774 هجمة، أسفرت عن مقتل 82 شخصا وإصابة 340 آخرين. (روسيا اليوم)
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