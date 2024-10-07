خبير أميركي: زيلينسكي زعيم فاشل لدولة فاشلة

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قال ضابط المخابرات الأميركي السابق سكوت ريتر، إن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، في وضع صعب بسبب فشل الحلفاء في الوفاء بوعودهم المعسولة التي قطعوها لأوكرانيا.وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب: "إن زيلينسكي زعيم فاشل لدولة فاشلة، فهو لا يتلقى المساعدة التي طلبها، ويتم تغذيته بالفتات".وشدد ريتر على أن زيلينسكي، مستعد لاتخاذ أي خطوات مجنونة ليظهر للعالم أجمع أنه لا يزال يسيطر على الوضع.وتابع الخبير الأميركي القول: "لقد ابتدع خطة يائسة، وقام بتسميتها عبثا "أوكرانيا ستنتصر".ولكن، بحسب الخبير، "لكي تنتصر أوكرانيا، من الضروري جدا أن تحصل على مساعدات محددة من دول الغرب، لكن كل ذلك ليس أكثر من عصافير على الشجرة".(روسيا اليوم)