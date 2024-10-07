"قلوبنا مع اليهود"... رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم حل الدولتين

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "قلوبنا مع اليهود في أنحاء العالم" في الذكرى الأولى لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.وقالت في بيان مكتوب: "في هذه الذكرى المأساوية، أريد تكريم ذكرى الضحايا"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "يقف مع كل الأبرياء الذين دمرت حياتهم حتى النخاع منذ ذلك اليوم المشؤوم".وأضافت أن هجوم حماس "جلب معاناة هائلة ليس فقط على شعب إسرائيل ولكن أيضاً على الفلسطينيين الأبرياء".وجددت فون دير لاين دعوة الاتحاد الأوروبي من أجل وقف إطلاق نار فوري في غزة والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن.كما تعهدت بمساعدة مالية وإنسانية لكل من الشعب الفلسطيني واللبناني.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الحوادث المعادية للسامية آخذة في التزايد وتعهدت بتوفير مزيد من الموارد للتصدي للمسألة.وبينّت ان الاتحاد الأوربي سيواصل تنفيذ وتحديث استراتيجيتنا لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية حسب الضرورة.وأبدت أورسولا استعدداً لتخصيص المزيد من الموارد لتحقيق هدف معاداة السامية بما يضمن للجميع التمتع بالحرية.وأضافت بينما نتعامل مع الأزمة الحالية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في الاستعداد لليوم التالي. وسوف نعمل على دعم جميع الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لسلام دائم، يؤدي إلى حل الدولتين حيث تتعايش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام، مع الأمن لكليهما. إنه المسار الوحيد القابل للتطبيق إلى الأمام، لإنهاء المعاناة أخيراً.