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استشهاد الشيخ زياد أبو هليل الشهير بكلمة "بهمّش"... هكذا قتلته القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:55
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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشيخ زياد أبو هليل البالغ 66 عاماً، بعد اعتداء القوات الإسرائيلية عليه أثناء اقتحام منزله في دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل أبو هليل في ساعات فجر اليوم، واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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ونقل لاحقاً إلى مستشفى دورا من أجل تلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.

وكان أبو هليل شخصية عشائرية فلسطينية معروفة في الضفة، واشتهر بوقوفه في وجه الجيش الإسرائيلي مرات عديدة، كما تعرض للإصابة عشرات المرات.

كذلك اشتهر بكلمة "بهمش"، فبعد أن قال له جندي إسرائيلي في احدى المرات إن الشباب الفلسطينيين يرمونهم بالحجارة، رد عليه أبو هليل قائلاً: "بهمش خليهم يضربوا"، أي "لا يهم".
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