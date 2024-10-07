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الدنمارك: انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:15
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قالت الشرطة الدنماركية إن انفجارا جديدا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لـ7 تشرين الأول، وهو الهجوم الثاني من نوعه في أقل من أسبوع.
وحسب المعلومات وقع الانفجار على بعد نحو 500 متر من السفارة في كوبنهاغن وجاء بعد خمسة أيام من انفجارين قرب المبنى.
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وقالت مفتشة شرطة كوبنهاغن، ترين مولر: "نحن بالطبع نبحث فيما إذا كان هناك صلة بالحادث السابق في السفارة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك ما يشير إلى أن هذا هو الحال".
وأضافت: "الصوت الذي سمع ناجم على الأرجح عن إطلاق نار".
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية آثار انفجار أمام مبنى سكني على بعد نحو 500 متر من السفارة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)
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