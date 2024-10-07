Advertisement

عربي-دولي

مصر وإسرائيل.. هكذا تدهورت العلاقة بعد عام على حرب غزّة

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1258508-638639046173250516.jpg
Doc-P-1258508-638639046173250516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حين شنت حركة حماس هجوم السابع من تشرين الأول، لم تتوقع أكثر التقديرات أن تدخل الحرب عامها الثاني، وإن تعالت الأصوات المحذرة من الكوارث الإنسانية التي ستحدثها العمليات العسكرية في قطاع غزة، واتساع نطاقها لتتحول إلى حرب إقليمية.
Advertisement

في القاهرة وبعد أسبوعين من العملية، استضافت مصر قمة للسلام بمشاركة عربية ودولية واسعة، بهدف التوصل لاتفاق يقود لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في القطاع.

وفي كلمته أمام القمة، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن حل القضية الفلسطينية، ليس في التهجير وإزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد، هو حصول الفلسطينيين على حق العيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم.

لم تتوصل قمة القاهرة لتوافق دولي بشأن وقف إطلاق النار، لكن هذا لم يحل دون أن تواصل مصر دورها كوسيط لوقف إطلاق النار، وكثفت جهودها مع قطر في هذا المسار، جنبا إلى جنب مع جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تحولت  مدن شمال سيناء إلى مستودعات ضخمة لاستقبال المساعدات وتجهيزها تميهدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية

ومع إصرار إسرائيل على استمرار عملياتها في قطاع غزة، واقتحامها مدينة رفح ووجودها على محور فيلادلفيا إضافة إلى تهرب بنيامين نتنياهو من الالتزام بأي اتفاقات تقود إلى وقف إطلاق النار، دخلت العلاقات المصرية الإسرائيلية مرحلة من غير مسبوقة من التوتر.

ووفقا لبشير عبد الفتاح، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن العلاقات المصرية الإسرائيلية تدهورت بسبب الحرب في قطاع غزة، وانتقال مصر من موقع الوسيط إلى موقع الطرف في الأزمة بسبب إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

وإلى جانب ما شهدته العلاقات المصرية الإسرائيلية من توتر، فقد تسبب دخول ميليشيات الحوثي اليمنية على خط المواجهة في التشويش على حركة الملاحة في قناة السويس، ما كبد الاقتصاد المصري خسائر قدرت بنحو 6 مليارات دولار خلال شهور الحرب.

من السلام إلى الحرب الباردة

من مرحلة السلام البارد إلى مرحلة الحرب الباردة، هكذا يصف كثيرون العلاقات المصرية الإسرائيلية في هذه المرحلة، بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة 

عام كامل، حاولت مصر خلاله بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية وقف الحرب ومنع اتساع نطاقها لكن دون جدوى، وهو ما أكده خبراء لـ"سكاي نيوز عربية".

 مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث رمضان أبو جزر، أكد أن العلاقات المصرية-الإسرائيلية تمر بأسوأ مرحلة لها، منذ توقيع السلام المصري الإسرائيلي، وأضاف: "هناك غضب شديد، وانعدام الثقة، واقتربت العلاقات من الصدام عند اجتياح رفح والسيطرة على معبر فيلادلفيا من قبل إسرائيل".

وتابع: "أعتقد بأن مصر، وبعقلانية كبيرة، تحاول ضبط الإيقاع والوصول إلى وقف فعلي لإطلاق النار، على عكس بنيامين نتنياهو، الذي يستمر في توسعة الحرب".

أما الأستاذ الزائر بالناتو والأكاديمية العسكرية، سيد غنيم، فأكد أن أساس "انعدام الثقة" بين إسرائيل ومصر، هو تحميل إسرائيل الجانب المصري، مسؤولية ما حدث في 7 تشرين الأول.

وفي حديث عبر "سكاي نيوز عربية"، قال غنيم: "المشكلة الرئيسية كانت في مكتب نتنياهو، انعدام الثقة أساسها من إسرائيل، حيث إسرائيل كانت تعتبر مصر مسؤولة عن حماس داخل غزة".

وأضاف: "عند 7 تشرين الأول، اعتبرت إسرائيل أن مصر هي المسؤولة الأول، لهذا انعدمت الثقة بشكل أكبر".

وقال غنيم إن لمصر 4 أهداف رئيسية، من الصراع الحالي، وهي: "وقف الحرب في غزة - إيصال المساعدات - وقف القتل - عدم الوصول بالقوات الإسرائيلية إلى وضع ما قبل 2005". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:40 | 2024-10-07
10:34 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:14 | 2024-10-07
10:10 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24