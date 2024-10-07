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عربي-دولي

في ذكرى مرور عام على حرب غزة.. ماذا طلب نتنياهو؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 07:51
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أفاد موقع Ynet بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تغيير اسم الحرب الدائرة منذ عام في قطاع غزة. 
 
 
وذكر أنه في الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء التي عقدت في ذكرى 7 تشرين الأول، طلب نتنياهو تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة"، مشيرا إلى أن الاجتماع افتتح بالوقوف دقيقة صمت، وبعد ذلك عرض على الوزراء مقطع فيديو لما حصل قبل عام.
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وقالت القناة 12 إن وزراء في الحكومة اتهموا المستشار القانوني للحكومة جالي بهار ميارا بمنع نشر الفيديو، فيما قالت المستشارة إنها لم تكن على علم بمثل هذا التوجيه، وغادرت الاجتماع عندما احتدم النقاش.

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