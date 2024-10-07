روسيا ستعين سفيراً جديداً لدى واشنطن

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قال الكرملين إن روسيا تعتزم تعيين سفير جديد لها لدى الولايات المتحدة، مما يبدد التكهنات بأنه سيتم خفض العلاقات مع واشنطن مع انتهاء فترة السفير الحالي أناتولي أنتونوف الذي يعمل على رأس السفارة الروسية في واشنطن منذ 2017.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد على جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين موعد لاستقبال أنتانوف، لكنه أضاف أن السفير يمكنه تقديم تقارير يومية للرئيس.ورداً على سؤال بخصوص ما إذا كانت عودة أنتونوف تشير إلى خفض العلاقات مع الولايات المتحدة، قال: "لا بالطبع، سيتم تعيين سفير آخر في الوقت المناسب".وقاد أنطونوف عمل السفارة الروسية في الولايات المتحدة خلال أصعب فترة في تاريخ العلاقات بين موسكو وواشنطن، حيث اتسمت السنوات الأخيرة بتفاقم غير مسبوق تقريباً للعلاقات الثنائية بسبب قرارت متضاربة في المصالح للطرفين.