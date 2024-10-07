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عربي-دولي

في الذكرى السنوية لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن تعلن عقوبات جديدة ضد ممولي "حماس"

Lebanon 24
07-10-2024 | 12:45
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة من المانحين الماليين الدوليين المزعومين لحركة "حماس".

ويأتي القرار في ذكرى الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأوّل قبل عام.
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وذكر بيان للخارجية الأميركية "يصادف اليوم مرور عام على الهجوم "الوحشي" الذي شنته "حماس" على إسرائيل.
 
وتواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات للحد من جمع الأموال الخارجية والداخلية لحماس.
 
ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نفرض عقوبات على شبكة حماس من الداعمين الماليين الدوليين، وهي مؤسسة مالية مقرها غزة".

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان عن أن مؤسسة تسيطر عليها "حماس" ومؤيدة بارزة للحركة وشركاتها فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليها وعلى كيانات أخرى مثل بنك الإنتاج المعروف أيضا باسم بنك الإنتاج الفلسطيني، والجمعية الخيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني المسجلة في إيطاليا، وشركة سابا للتجارة والاستثمار في جمهورية التشيك. (روسيا اليوم)
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