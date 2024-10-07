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عربي-دولي

لبحث تطورات المنطقة.. لقاء يجمع بوتين وبزشكيان

Lebanon 24
07-10-2024 | 16:45
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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوم الجمعة، خلال منتدى في تركمنستان، وفق ما أفاد مستشار بوتين بشأن السياسة الخارجية يوري أوشاكوف الاثنين.

وقال أوشاكوف للصحفيين إن هذا الاجتماع "يحمل أهمية بالغة لبحث القضايا الثنائية وبالتأكيد، بحث الوضع المتصاعد بحدة في الشرق الأوسط"، وسيكون في العاصمة عشق آباد.
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ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وبعد توجيه الغرب اتهامات لإيران بنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

وتنفي إيران، هذه الاتهامات وتؤكد أن مزاعم الغرب في هذا الشأن غير صحيحة. (سكاي نيوز)
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