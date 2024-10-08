روسيا تضع قوائم بأسماء المرتزقة الأجانب في أوكرانيا







وشددت جدانوفا، في حديث لمراسل نوفوستي، على أنه ينتظر هؤلاء المرتزقة لاحقا، مصير لا يحسدون عليه.

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وأضافت: "تتابع الهيئات الروسية المختصة ذات العلاقة، عن كثب موضوع مشاركة مسلحين أجانب في الهجوم الإرهابي (على مقاطعة كورسك الروسية). قالت يوليا جدانوفا القائمة بأعمال رئيس وفد روسيا بمفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، إن هيئات روسية مختصة تقوم بإعداد قوائم بأسماء المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.وشددت جدانوفا، في حديث لمراسل نوفوستي، على أنه ينتظر هؤلاء المرتزقة لاحقا، مصير لا يحسدون عليه.وأضافت: "تتابع الهيئات الروسية المختصة ذات العلاقة، عن كثب موضوع مشاركة مسلحين أجانب في الهجوم الإرهابي (على مقاطعة كورسك الروسية).

وتقوم هذه الأجهزة بتجميع قوائم بأسماء المسلحين المذكورين وتسجيل جرائمهم المختلفة. وطبعا ينتظرهم مصير لا يحسدون عليه. يقوم الجيش الروسي بالقضاء على الكثيرين منهم كأهداف عسكرية مشروعة".

وأوضحت الدبلوماسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تقديم ما لا يقل عن 785 من المرتزقة الأجانب إلى العدالة، لمشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في 7 تشرين الاول، أن العدو خسر خلال القتال في اتجاه كورسك أكثر من 21 ألف عسكري و136 دبابة. (روسيا اليوم)