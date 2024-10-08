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بعد عام من الحرب في غزة.. أكثر من 10 آلاف فلسطيني مفقود تحت الأنقاض

Lebanon 24
08-10-2024 | 03:37
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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

يأتي ذلك، غداة مرور الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41,909 شهيد و97,303 إصابات منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن القوات الإسرائيلية، يوميا، على مختلف مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه، غارات جوية وقصفا مدفعيا، مستهدفة مناطق سكنية ومساجد ومدارس وخياما تؤوي نازحين، بزعم استهداف عناصر حركة حماس، ما يؤدي إلى استشهاد عدد كبير من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء. (روسيا اليوم)
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