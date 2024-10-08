بدء التحضيرات لجنازة الملك تشارلز

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ذكرت صحيفة "ديلي بيست" البريطانية أن العائلة المالكة بدأت التحضيرات لجنازة الملك تشارلز الثالث.وقالت الصحيفة في تقرير إنه من الصعب أن نفهم تقريبا أي شيء حدث في القصة الملكية منذ 5 شباط 2024، اليوم الذي أعلن فيه الملك تشارلز للعالم أنه مصاب بالسرطان، مشيرة إلى أنه عندما اعتلى الملك تشارلز الثالث العرش، توقع معظم الناس أنه سيعيش نفس عمر والدته (96) أو والده (99)، لكن لم يعد هناك سوى عدد قليل من المتفائلين الذين يعتقدون ذلك.ولفتت إلى أنه حتى لو أعلن في نهاية المطاف أن تشارلز في حالة شفاء تام، فعندما كسر التقاليد الملكية التي استمرت قرونا وأعلن أنه مصاب بالسرطان، بدأ التخطيط لعهد (ولي العهد) الملك ويليام الخامس، من وراء الكواليس.وأوضحت أن حالة الملك خطيرة وهذا بالطبع هو السبب الذي دفع الأمير هاري إلى السفر من كاليفورنيا بعد ثلاثة أيام، ولهذا السبب وافق الملك على مقابلته، مبينة أن هاري من المرجح أن يكون قادرا على عقد صفقة مع الملك تشارلز الثالث أكثر من ويليام الخامس.وقال أحد المصادر الملكية إن بعض المطلعين على بواطن الأمور يعتقدون أن هاري استفاد من أسرار عائلته على أمل أنه سيكون قادرا على العودة إلى العائلة الملكية بسبب محبة والده لـ"ولده المحبوب". (روسيا اليوم)