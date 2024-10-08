ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أطلقت 180 صاروخًا في "عملية الوعد الصادق الثانية" ردًا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي اغتالت قادة "حزب الله" و"حماس"، بالإضافة إلى قائد كبير في الحرس الثوري الإسلامي. وتزعم إيران أنها نفذت العملية بما يتماشى مع "الحق المشروع في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة". إن شن هجوم مباشر على إسرائيل بسبب الاغتيالات التي نفذت ضد قادة الفصائل المرتبطة بإيران هو اعتراف بالأمر الواضح، فإيران تريد أن يظل "محور المقاومة" قائماً. وتشكل شبكة الفصائل التابعة لها عمقاً استراتيجياً وإمكانية الوصول إلى طرق التجارة التي تخرق العقوبات عبر العراق ولبنان وسوريا".

Advertisement

وبحسب الموقع، "فإن المطالبة الإيرانية بحق "الدفاع عن النفس" تظهر أن الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي يعتبران الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية جزءًا من مصالحهما الأمنية الأساسية، ومن المرجح أن يكون الهدف من الضربة طمأنة "حزب الله" المنهك بشأن دعم طهران له. ومع ذلك، فقد تضاءلت مكانة حزب الله في نظر طهران من كونه أصلًا أساسيًا وأصبح يشكل عبئاً. وعلاوة على ذلك، جعلت الضربات الصاروخية الإيرانية طهران أكثر عرضة للهجمات المضادة الإسرائيلية، والتي من المرجح أن تكون أكثر أهمية في نطاقها وتأثيرها من تبادل إطلاق النار في نيسان".

وتابع الموقع: "لزيادة تصور الجمهور المحلي المضطرب وحلفائها الإقليميين بنجاح العملية، حشدت إيران بسرعة حملة تضليل عبر القنوات الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم حجم الدمار الذي حدث داخل إسرائيل. وزعم الحرس الثوري الإيراني أن 90٪ من الصواريخ التي أطلقتها أصابت أهدافها بنجاح. وبينما هبطت بعض الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، خلصت التقييمات الإسرائيلية والأميركية إلى أن الضربات لم تسفر عن إصابات كبيرة وأن الأهداف العسكرية لم تتأثر بشكل خطير. وفي الحقيقة، لن تغيب هذه الحقائق عن أذهان شرائح كبيرة من الجمهور الإيراني. إن الضربات التي تشنها إيران على الأراضي الإسرائيلية ترفع نمط المواجهة العدائية بينهما إلى مستوى المواجهة بين دولة وأخرى، ولكن المسافة الجغرافية تجعل إيران تعتمد على الحرب بالوكالة ضد إسرائيل، والأخيرة ملزمة بمواصلة عملياتها العسكرية لتفكيك هذه الشبكات".

الهدف التالي لإسرائيل: البنية التحتية النفطية الإيرانية؟

وبحسب الموقع، "الأربعاء الماضي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل إلى تنفيذ "رد متناسب". وكان المسؤولون الإسرائيليون واضحين بشكل لا رجعة فيه بأن إسرائيل، كدولة ذات سيادة، لها الحق الأصيل في الرد على العمل العدواني الإيراني. في التاسع والعشرين من أيلول، وفي بيان مصور باللغة الإنكليزية مع ترجمة باللغة الفارسية، ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الإيرانيين مباشرة: "إن الغالبية العظمى من الإيرانيين يعرفون أن نظامهم لا يهتم بهم على الإطلاق. وإذا كان يهتم، فسوف يتوقف عن إهدار مليارات الدولارات على حروب عبثية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط". ربما تشير إسرائيل إلى أنها لن تستهدف المواقع المدنية في ردها وأنها تميز بين الشعب الإيراني والنظام، ولكن بالنسبة للعديد من الإيرانيين الذين شاهدوا الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة على مدى العام الماضي، فإن الخوف من ضربة إسرائيلية لا يزال ملموسا".

وتابع الموقع: "قد يقدم الهجوم الإسرائيلي في الثلاثين من أيلول على الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة ورأس عيسى في اليمن أدلة على خيارات إسرائيل في مواجهة إيران. فقد استهدفت إسرائيل الموانئ الرئيسية ومحطات الطاقة التي يديرها الحوثيون لتعطيل طرق استيراد النفط التي يستخدمها الحوثي لتمويل حملاته العسكرية، بما في ذلك ضد المصالح البحرية الغربية في البحر الأحمر. وتوقعًا لهذه الخطوة، حذرت وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من استهداف مصافيها، مما يعني ضمناً أن إيران ستستهدف المصافي وحقول النفط في كل أنحاء الخليج".

وأضاف الموقع: "إذا كان رد إسرائيل يتضمن استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، فإن هذا من شأنه أن يفرض ضغوطاً على أسواق النفط، حيث أدى عدم اليقين في أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت، وهو المعيار العالمي، إلى 74.45 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. وقد تؤدي الضربات الانتقامية المباشرة على منشآت النفط الإيرانية من قبل إسرائيل، فضلاً عن إعادة فرض العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، إلى ارتفاع الأسعار، ما قد يفرض مشاكل على الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. وفي حين لم يتأثر سعر النفط بشدة بعد عام من الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، فإن التصعيد الذي يضرب الصادرات الإيرانية من شأنه أن يفرض مخاطر جديدة كبيرة. ومن غير المعروف ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستزيد إنتاجها في حالة ضرب إسرائيل للمنشآت الإيرانية".

هل تكون البنية التحتية النووية الإيرانية هي الهدف التالي؟

بحسب الموقع، "فإن الرد الإسرائيلي الأضخم والأكثر خطورة من شأنه أن يستهدف المنشآت النووية الإيرانية، التي ظلت منذ فترة طويلة في مرمى نيران إسرائيل. وبعد توجيه ضربة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، ربما أدركت إيران المخاطر المترتبة على ذلك، ولكنها استنتجت رغم ذلك أن التقاعس عن العمل من شأنه أن يفرض تكاليف على سمعتها. في التاسع عشر من نيسان، دمرت إسرائيل جزءاً من نظام دفاع جوي بعيد المدى من طراز إس-300 في أصفهان بالقرب من منشأة نووية، وكان الهجوم المدروس بمثابة التهديد الضمني بأن إسرائيل قادرة على استهداف البنية الأساسية النووية الإيرانية. والواقع أن استهداف المواقع النووية بشكل مباشر يعني أن إسرائيل تلعب بورقتها الأكثر رغبة. وحتى إذا استهدفت إسرائيل المواقع النووية الأساسية، فمن غير الواضح ما إذا كانت الضربات الجوية وحدها كافية لتدمير البرنامج النووي الإيراني أو حتى تأخيره إلى حد كبير. وهذا يطرح السؤال: هل يستحق التصعيد التكلفة، وهل نجح في خلق تأثير الردع الذي تسعى إليه إسرائيل؟"