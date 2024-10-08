بريطاني وأميركي يفوزان بجائزة نوبل للفيزياء.. من هما؟

Advertisement

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل إن العالمين الأميركي جون هوبفيلد، والبريطاني الكندي جيفري هينتون، فازا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024.وأوضحت أن الفوز جاء تقديرا للاكتشافات والاختراعات التي تسهم في التعلم الآلي، الذي يعني تدريب أجهزة الحاسوب، من خلال شبكات عصبية اصطناعية.ويتقاسم الفائزان جائزة بقيمة 11 مليون كرونة سويدية ايّ 1.1 مليون دولار. (الحرة)