من هم أبرز قادة "القسام" الذين اغتالتهم إسرائيل؟

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أيمن نوفل ذكر موقع "عربي 21" أنّ الجيش الإسرائيليّ عمل منذ بداية الحرب في غزة على اغتيال كبار القادة الميدانيين لدى المقاومة الفلسطينية بشكل عام، وقادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل خاص.

قيادي أمني واستخباري وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام، وقائد لواء المحافظة الوسطى، وأحد أحد أبرز قادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ومن المقربين لنائب رئيس أركان كتائب القسام، مروان عيسى.



اغتيل نوفل في 17 تشرين الأول 2023 جراء غارة إسرائيلية جوية استهدفت مخيم البريج وسط مدينة غزة، بعد عشرة أيام من انطلاق معركة طوفان الأقصى.



أحمد الغندور

عضو المجلس العسكري في كتائب القسام وقائد لواء الشمال، ويُعدّ من أقدم قياديي الحركة وثالث رجل فيها بعد القائد العام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.



حاولت إسرائيل اغتياله عدّة مرات كان أبرزها في عامي 2002 و2012، وأخيرا أعلنت كتائب القسام عن استشهاده يوم 26 تشرين الثاني 2023 خلال معركة طوفان الأقصى.



أيمن صيام

أحد أبرز المسؤولين العسكريين الميدانيين، وقائد المدفعية والمنظومة الصاروخية في كتائب القسام، وخلال عمله تم قصف مدينة تل أبيب لأول مرة عام 2012، بعد اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام، والقائد الفعلي لها على الأرض أحمد الجعبري.



وأعلن عن استشهاد صيام في 26 تشرين الثاني 2023 وذلك في معركة طوفان الأقصى".





رافع سلامة

من أبرز القادة الميدانيين وقائد لواء خانيونس في كتائب القسام، وتعبره إسرائيل القائد الذي يدير مركز القتال المركزي جنوب قطاع غزة.



أعلنت إسرائيل أنها نجحت في اغتيال سلامة في الضربة التي استهدفت قائد كتائب القسام محمد الضيف في 13 تموز 2024.





ثلاثة قادة

أعلنت إسرائيل في العاشر من أيلول 2024 أنها تمكنت من اغتيال بعض قادة كتائب القسام في ضربة جوية إسرائيلية في منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وبحسب ما أعلنت إسرائيل، فإن أحد هؤلاء القادة هو أيمن المبحوح، مسؤول جهاز الاستخبارات في كتائب القسام وعضو المجلس العسكري، وهو ما يماثل تماما قائد لواء، وتعتبره إسرائيل المسؤول منذ ما لا يقل عن 13 عاما عن الدائرة الأمنية المغلقة والخاصة بأمن محمد الضيف، كما أنه يعتبر الشخصية المقربة بالنسبة للضيف وكذلك للشقيقين يحيى ومحمد السنوار.



والشخصية الثانية التي أعلنت إسرائيل عن اغتيالها هي سامر إسماعيل خضر أبو دقة، الذي وُصف بأنه قائد المنظومة الجوية في كتائب القسام، والشخصية الثالثة هي أسامة طبش، قائد وحدة المراقبة والأهداف في الاستخبارات العسكرية في "القسام".



مروان عيسى

يوصف بأنه رجل الظل والشخصية الثانية والذراع اليمنى لمحمد الضيف، وهو نائب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام وعضو المكتب السياسي والعسكري لحركة حماس، وجهوده في تطوير كتائب القسام شكّلت تهديدا حقيقيا لـ"إسرائيل"، ما جعله من أبرز المطلوبين لديها.



أعلن الجيش الإسرائيلي في 26 آذار 2024 أنه تمكّن من اغتيال عيسى، في غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل أسبوعين، كاشفا أنه استخدم ما يقرب من 20 طنًا من القنابل، من بينها قنابل مضادة للمخابئ. (عربي 21)