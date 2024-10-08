بعد ضربة دمشق.. إيران تنفي هذا الخبر

نفى التلفزيون الإيراني التقارير التي تحدثت عن تواجد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وقائد فيلق القدس رضا فلاح زاده في موقع الاستهداف الذي تعرض لقصف في دمشق.

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وكانت قد قالت وزارة الدفاع السورية في بيان أنّه "حوالي الساعة 8:15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق".وحسب وزارة الدفاع أدى الهجوم إلى استشهاد سبعة أشخاص مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.