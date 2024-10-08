نتنياهو عرقل زيارة غالانت إلى أميركا.. وهذا هو السبب

Advertisement

قالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغتها بأن وزير الدفاع يوآف جالانت لن يتوجه إلى الولايات المتحدة.وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفين، أن غالانت قرر تأجيل زيارته الرسمية المقرر أن يقوم بها هذا الأسبوع إلى واشنطن، وبالتالي تأجيل مناقشة الوضع في الشرق الأوسط مع نظيره الأميركي لويد أوستن.وأضافت: "أبلغنا للتو بتأجيل الوزير يوآف غالانت رحلته إلى واشنطن".وعن سبب تأجيل الزيارة قالت سينغ : "لا نعلم سبب إرجاء زيارة غالانت … أسألوا الإسرائيليين".وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لا جدوى من زيارة غالانت لواشنطن طالما لم يتخذ بعد قرار رسمي بشأن طبيعة الرد على إيران.وأضاف بيان لمكتب نتنياهو، أن "الشخص الذي يجب أن يجري المحادثات بشأن ملف إيران مع الأميركيين هو رئيس الحكومة". (سكاي نيوز)