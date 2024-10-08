"لا يمكنك السفر إلا بشرطين".. صحيفة تكشف سبب تأجيل زيارة غالانت لواشنطن

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قالت، وفي وقت سابق اليوم، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ألغى سفره للعاصمة واشنطن، التي كانت متوقعة، الثلاثاء.وذكر موقع أكسيوس أن إلغاء السفر جاء بعد اعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بحسب مصدر مطلع.وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لصحيفة واشنطن بوست، شرط عدم ذكر اسمه إن "نتانياهو أبلغ غالانت اليوم، أنه لا يمكنه الذهاب إلى واشنطن كما كان مخططا إلا بشرطين. الأول أن تجري المحادثة بين بايدن ونتنياهو، والتي كان رئيس الوزراء يتوقعها منذ عدة أيام، عبر الهاتف".أما الشرط الثاني وفق المسؤول، هو أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على رد عسكري إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، على حد قوله.وكان من المرتقب أن يلتقي غالانت بنظيره الأميركي لويد أوستن، بينما تستعد إسرائيل للرد على إيران التي أطلقت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأعلنت إيران وقتها أن الصواريخ كانت رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واغتيال نصرالله، بالإضافة للمسؤول الإيراني الكبير في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.